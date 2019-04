Europawahlkampf geht für Düpont und Neuendorf in heiße Phase

Auch wenn die Wahl zum Europäischen Parlament für viele Menschen noch ganz weit weg ist: Es sind nur noch sieben Wochen. Jetzt treten die beiden Kandidaten aus dem Kreis Gifhorn, Lena Düpont (CDU) und Anna Neuendorf (SPD), bereits in die heiße Phase des Wahlkampfes ein.

Lena Düpont (CDU)

Lena Düpont spricht mit Bärbel Schindler am CDU-Stand in Gifhorns Fußgängerzone. Foto: Reiner Silberstein

Die 32-jährige Düpont aus Gifhorn hat sich warm eingepackt. Samstag um 11 Uhr ist es noch frisch in der Gifhorner Fußgängerzone. Erstmals steht sie mit Gifhorner Parteikollegen mit einem Stand am Brunnen, will mit den potenziellen Wählern ihrer Heimatstadt in Kontakt kommen, überreicht Flyer, Stifte und Geschmackvolles: Gewürzmischungen in Tüten. Sie spricht mit ihnen über Förderungen der Landwirtschaft, über die Digitalisierung, Sicherheitspolitik und Reformen in der EU. „Grundtenor der Menschen ist ein Ja zur Europäischen Union, aber sie muss weiterentwickelt werden“, ist Düponts Erfahrung. „Europa klingt so fertig, ist es aber nicht.“ Man habe nur nicht mehr über Veränderungen diskutiert, „lief ja irgendwie“.

Die Gifhornerin sagt: „Wir brauchen nicht immer mehr Europa, sondern wir müssen in den Bereichen, wo wir Europa schon haben, schneller und effektiver werden.“

Schon seit August, seit dem Bezirksentscheid, ist Düponts in Sachen Wahlwerbung unterwegs. Allerdings hat sich die Newcomerin erst einmal in ihren acht Kreisverbänden bekannt machen müssen. Und das bedeutete: Kreisparteitage, Grünkohlessen und Podiumsdiskussionen.

Jetzt geht’s ans Eingemachte: „Wir sind im Run-Up zur heißen Phase.“ Düpont hat ein straffes Programm mit Wahlkampfständen, Schulveranstaltungen, Betriebsbesichtigungen und Diskussionsrunden vor sich, manchmal von morgens bis abends. Und das will gut geplant sein, denn ihr Bezirk Nordost-Niedersachsen erstreckt sich über acht Landkreise (Harburg Land, Lüneburg, Lüchow-Dannenberg, Heidekreis, Celle, Uelzen, Gifhorn) und die Stadt Wolfsburg. Ein Gebiet von 10.000 Quadratkilometern, in dem 1,2 Millionen Menschen leben. Sie weiß: „Ich kann nicht zur Hauptzeit auf jedem Marktplatz sein.“ Damit sie nicht zu viel Zeit allein im Auto verplempert, legt sie ganze Blocktage an den jeweiligen Orten ein. „Der Großteil der Terminkoordination mache ich selbst.“ Ein eigenes Büro mit Sekretär hat sie nicht, allerdings die ehrenamtliche Hilfe von Marion Meyer aus Ettenbüttel und die von zwei Studenten sowie der Kreisgeschäftsstelle.

Anna Neuendorf (SPD)

Anna Neuendorf, SPD-Kandidatin aus Hillerse für Europawahl 2019. Foto: Privat

Die 23-jährige Neuendorf kommt aus Hillerse, ist im Gifhorner Kreistag Vorsitzende des Sozialausschusses und stellvertretende Vorsitzende der Jusos Niedersachsen. Zusammen mit Franco Garippo tritt sie im SPD-Bezirk Braunschweig als sogenannte „Huckepack-Kandidatin“ (Ersatzkandidatin) an. Auch bei ihr nimmt der Wahlkampf an Fahrt auf: „Nächste Woche werden die Plakate geliefert.“ Vor allem stehen Hausbesuche auf ihrem Programm – „ich versuche, alle Orte des Landkreises abzuklappern“. Sie konzentriere sich vor allem auf den Kreis Gifhorn, Genosse Garippo auf Wolfsburg. Sie ist aber nicht überall allein unterwegs: In Gifhorn begleitet sie den SPD-Bürgermeister-Kandidaten Gunter Wachholz, in Wittingen das Pendant Jörg Bialas. Neuendorf: „Wir sind meistens am Wochenende unterwegs, wenn viele Menschen zuhause sind.“ Zurzeit wird eifrig an einem Zeitplan gearbeitet.

Bei der Hillerserin hat aber auch schon die Zeit der mobilen Pavillons begonnen. Geplant sind mehrere in der Stadt Gifhorn sowie wenigstens einmal in den umliegenden Kommunen. Diesen Sonntag steht sie schon mal inmitten des Ostermarkts in Schwülper und wirbt für die Stimmenabgabe am 26. Mai.

Und was interessiert die Leute bei den Gesprächen am meisten? „Ganz klar der Brexit, das Thema polarisiert enorm.“ Die Menschen fänden es wichtig, dass die EU zusammenhält. An zweiter Stelle komme der Klimaschutz, den solche Aktionen wie die von der Schwedin Greta Thunberg befeuern. „Das interessiert vor allem die jungen Menschen“, hat Neuendorf nicht nur bei der Podiumsdiskussion vor wenigen Wochen am Philipp Melanchthon Gymnasium in Meine erfahren. Jugendliche sind unpolitisch? „Nein, das erlebe ich nicht so.“

Aber das Thema Umweltschutz steht einem anderen Anliegen der SPD auch ein wenig im Weg, das die Leute gerade in unserer Region ebenfalls bewege: „Viele machen sich Sorgen um ihre Arbeitsplätze.“ Umweltschutz ja, aber bitte nicht auf Kosten der Auto-Industrie. „Wir brauchen Umweltschutz mit Augenmaß.“