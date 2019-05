Stadtbücherei-Sanierung in Gifhorn startet im August

Von August bis Oktober wird das Erdgeschoss der Stadtbücherei saniert. Das teilte Kulturamtsleiter Klaus Meister dem Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss der Stadt am Dienstag mit. Der Eingangsbereich soll komplett verändert werden. Meister zufolge solle der Glaskasten weg, eine neue Beleuchtung sowie ein neuer Fußboden her. Auch die EDV werde angepasst. Ist das Erdgeschoss im Herbst fertig, geht es in den Folgejahren mit den...