So geben Sie Sonntag sicher Ihre Stimme ab

Allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim – so wird in Deutschland seit 70 Jahren gemäß Grundgesetz gewählt. Hohe Ansprüche, und die Kommunen tun alles dafür, diese Bedingungen zu erfüllen. Denn nur so sind die Ergebnisse unanfechtbar. Die Gemeinden im Landkreis Gifhorn bieten umfangreichen...