Glückwünsche für Gifhorns Europaabgeordnete Lena Düpont

Gifhorn hat wieder eine Europaabgeordnete! Die 33 Jahre alte Lena Düpont zieht für die CDU ins Europäische Parlament – zehn Jahre nach dem Ende der Amtszeit der Gifhornerin Ewa Klamt. Noch am späten Montagnachmittag flog Düpont nach Brüssel, am Dienstagvormittag trifft sie sich erstmals mit den anderen 22 Europaabgeordneten der CDU/CSU, am Nachmittag folgt die erste Fraktionssitzung der Europäischen Volkspartei (EVP). Viel Zeit, um...