Bundesgericht bestätigt OVG-Urteil: Keine Afghanistan-Reise

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am Mittwoch entschieden, dass der Sperrvermerk im Reisepass der Bergfelderin Sybille Schnehage rechtens ist. Dieser Sperrvermerk soll eine Ausreise nach Afghanistan verhindern. In dem Urteilsspruch heißt es. „Die zuständige Passbehörde kann den...