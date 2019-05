Nach Überholmanöver – 75-Jährige lebensgefährlich verletzt

44 Feuerwehrleute wurden am Freitagnachmittag nach Müden zu einem Verkehrsunfall gerufen, bei dem sich eine 75-Jährige lebensgefährlich und ein 40-Jähriger leicht verletzten. Wie Kreisfeuerwehr-Sprecher Timm Bußmann berichtete, ging der Alarm um 17.01 Uhr ein. Demnach war ein Volvo mit Anhänger mit Braunschweiger Kennzeichen gerade auf der L 283 (Hohner Straße) von Hohne kommend in Richtung Müden unterwegs. Hinter ihm fuhr ein Renault Twingo. Die Fahrerin aus Celle war gerade dabei, den vor ihr fahrenden Wagen zu überholen, als dieser nach links in die Alte Poststraße einbiegen wollte. Beide Autos krachten seitlich gegeneinander.

Die Autos landeten nach dem Zusammenstoß am rechten sowie am linken Straßenrand. Der Twingo rammte dort frontal eine Mauer. Die Retter mussten die Tür des Wagens der 75-Jährigen mit hydraulischem Gerät öffnen, die Frau kam mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber nach Hannover ins Krankenhaus. Der Fahrer des Volvo konnte sich selbstständig befreien und wurde ins Klinikum nach Gifhorn gefahren. Im Einsatz waren die Feuerwehren Müden, Meinersen, Flettmar und Ahnsen. Die L 283 musste zwischen Müden und Hohne für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt werden.