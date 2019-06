Gifhoner IGS-Mädchen spielen auf Landesebene Fußball

Zum Bezirksfinale des bundesweiten Schulfußballwettbewerbes „Jugend trainiert für Olympia“ traten die Mädchen der Geburtsjahrgänge 2003 bis 2005 der IGS Gifhorn in Braunschweig an. Nach den Siegen beim Kreisentscheid in Isenbüttel sowie dem Bezirksvorentscheid in Wolfsburg stand somit das dritte...