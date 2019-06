Überschlagssimulator in Gifhorn war nicht jedermanns Sache

„Das mach ich nicht.“ Respekt hatte mindestens eine Schülerin der BBS I vor dem Überschlagsimulator, der gestern auf dem Schulhof an der Außenstelle Konrad-Adenauer-Straße stand. Und sie meinte das Probesitzen im Auto mit Überschlag.

Dabei ist das Gerät sicher, und mit den Erklärungen von Lutz Dietrich von der Verkehrswacht davor sollte jeder wissen, wie man sich bei einem Autoüberschlag verhält. Denn man kann einiges falsch machen, und das beginnt gleich beim Anschnallen. Gurt über der Gürtelschnalle, über der Daunenjacke, über die Hemdtasche mit dem Smartphone oder Kugelschreiber, im Falle eines Unfalls kann man dann den Kugelschreiber aus dem Körper operieren, erklärte er. Denn bei einem Frontalzusammenstoß von lediglich 50 Kilometern pro Stunde herrschen Kräfte, die dem Vierzig- bis Fünfzigfachen des Körpergewichts entsprechen.

Mit offener Daunenjacke sollte man fahren, damit der Gurt am Körper anliegt, aber nicht auf der Jacke sitzen. Denn dann bekommt man im Überschlagsfall die Arme nicht mehr nach oben. Das ist wichtig, um sich beim Lösen des Gurtes am Autodach abzustützen, sonst droht ein Genickbruch. Genaue Verhaltensweisen gab es zuhauf von Dietrich.

„Wir veranstalten den Verkehrssicherheitstag zum zweiten Mal hier, organisiert vom Landkreis, der Polizei und der Verkehrswacht“, erklärte Martin Bock, Teamleiter Gesundheitsmanagement und Arbeitssicherheit. Auch die Schüler der Hauptstelle kamen an diesem Vormittag vorbei und wurden klassenweise durch die Stationen geschickt.

Denn etwas weiter auf dem Schulhof stand Liane Jäger vom Präventionsteam der Polizei. Sie hatte zwei Rauschbrillenparcours und ebenfalls viele Informationen auch über Cannabis und KO-Tropfen und die Folgen dabei. „Die Brillen simulieren einen Blutalkoholwert von 1,3 Promille“, erklärte sie. Ein gezieltes Umkurven der Hindernisse oder ein Treffen der Bälle in den bereitgestellten Behälter war mit den Brillen mehr als schwierig.

In der Schule gab es von Jägers Kollegen Hans-Heinrich Kubsch weitere Fakten, so zu Ablenkungen am Steuer. „Wenn wir jemanden mit Handy am Steuer erwischen, hören wir, dass es nur ganz kurz war. Untersuchungen der TU Braunschweig haben aber gezeigt, dass Leute bis zu sieben Sekunden auf das Handy schauen“, verdeutlichte er. Genug Gelegenheit, um auf die Gegenfahrbahn zu gelangen und schwerste Unfälle zu verursachen. Aber auch Mitfahrer, Kinder oder Insekten und Spinnen können ablenken. Beispiele aus der Praxis hatte Kubsch einige dabei.