Nun 38 statt 42 Einfamilienhäuser im „Hohen Feld“

Für das neue Baugebiet in Gifhorn, das „Hohe Feld“ zwischen zwischen Wilscher Weg im Norden und Kirchweg im Süden, gibt es eine Planänderung, wie in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt am Montagabend bekannt wurde. Die südöstliche Straße soll weiter nach Westen...