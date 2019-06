Urteil: Wittinger Familienvater muss dauerhaft in Nervenklinik

Auf unbestimmte Zeit wird der 33-jährige Wittinger, der in der Nacht zum 6. Januar ein Blutbad in seiner Familie anrichtete, in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Dieser Beschluss des Hildesheimer Landgerichts ist seit Dienstag rechtskräftig. Der wegen Totschlags angeklagte Mann hörte seit dem zwölften Lebensjahr Stimmen, später kam der sporadische Konsum von Cannabis und Amphetaminen zur psychischen Erkrankung hinzu....