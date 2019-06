Skaterhütte in Gifhorn wird ersatzlos abgerissen

Die im September 2018 abgebrannte Hütte am Skateplatz an der Flutmulde wird abgerissen. Ein Neubau in ähnlicher Form ist vorerst nicht geplant. Darüber informierte der Kinderschutzbund beim Runden Tisch für Kinder und Jugendliche. Zugleich wurde mit der Idee für einen integrativen Spielplatz ein...