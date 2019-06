Letzte Open-Stage in Gifhorn vor der Sommerpause

Gifhorn. Mit dabei sind die Bands Huk, The Colates und 5-Klang-Getriebe. Los geht es am Donnerstag, 6. Juni, um 20 Uhr.

Für die letzte Open-Stage vor der Sommerpause am heutigen Donnerstag, 6. Juni, ab 20 Uhr kommen noch einmal drei Knaller auf die Bühne des FBZ Grille, wie die Stadt Gifhorn mitteilt. Es darf wieder gerockt werden, wie immer bei freiem Eintritt. Natürlich bleibt am Ende noch Zeit für spontane Sessions. Nach der Sommerpause geht es am 5. September weiter.

Zu den festen Bands an diesem Donnerstag zählt die Gruppe Huk. Das sind André Huk, Uwe Johannes, Michael Fabian (Feine Herren, SON) und Harald Groß (Pretty in pink, Wing Band). Seit mehr als

25 Jahren ist André Huk in verschiedensten musikalischen Formationen unterwegs. Mit The Beagles und Change Partners auch bundesweit aktiv, konnte er sich bereits eine Fangemeinde über die Region Braunschweig hinaus erspielen. Mit Huk erfolgt die Konzentration auf seine musikalischen Gene, heißt es in der Mitteilung. Die ausschließlich aus eigener Feder stammenden Songs bündeln seine Einflüsse aus den Genres Folk, Rock, Blues, wobei keine Schublade recht zu passen scheint. „Britisch-orientierten Gitarrenbeat der härteren Gangart“ präsentieren The Colates, die existenzielle Fragen der Popmusik mit würzigen Melodien in psychedelischen Sounds einbetten. Im Mittelpunkt stehen die anklagenden Stimmen der beiden E-Gitarristen mit ihren röhrenverzerrten Sounds. In Erwartung an den Abriss diverser Popmusik-Auswüchse erklingen hitzige Zuckerguss-Gesänge, bitterböse Gitarrenriffs, gerade Wummerbass-Linien und Anti-6/7-Takt-Drums.

5-Klang-Getriebe – unter diesem Motto entstand im Sommer 2016 aus drei Vierteln der Band G.A.I.N! und zwei neuen Gitarristen aus Stadt und Landkreis Gifhorn die Band 5-Klang-Getriebe. Seitdem ist die Band mit eigenen Songs und eigenem Sound unterwegs. Immer dabei: authentische Songtexte, die Ergebnisse der Verarbeitung erlebter Situationen des Lebens und Erfahrungen mit Menschen beschreiben. In deutscher Sprache ist dabei unüberhörbar: hier sprechen überzeugte Christen. Klar, aber ohne belehren zu wollen.