Kaputte Alarmanlage lässt Gifhorner verzweifeln

Eine defekte Alarmanlage der Modeschmuck-Filiale Bijou Brigitte in der Fußgängerzone hat zahlreiche Anwohner rund um den Steinweg Sonntagabend stundenlang genervt. Die stellvertretende Filialchefin Lena März bestätigte, dass der durchdringende helle Heulton fünf Stunden von 17 bis 22 Uhr nicht abzustellen war. In sozialen Netzwerken machten die Betroffenen ihrem Unmut drastisch Luft: „Es nervt so bestialisch und treibt mich in den...