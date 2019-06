Radfahrer fährt in Gifhorn gegen ein Auto und flüchtet

Gifhorn. Der Unfall ereignete sich in der 30er- Zone der Maschstraße in Gifhorn. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

In der Zeit vom 29. Mai bis 2. Juni fuhr ein Radfahrer mit seinem Fahrrad gegen ein abgestelltes Auto, beschädigte dieses und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das teilte die Polizeiinspektion Gifhorn am Donnerstag mit. Der Unfall ereignete sich in der 30er- Zone der Maschstraße in Gifhorn. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise zum Verursacher richten Zeugen bitte an die Polizei in Gifhorn unter (05371) 980373. red