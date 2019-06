Die Handtasche eines 81-jährigen Rollstuhlfahrers aus Gifhorn wurde ihm am Sonntag, 2. Juni, um die Mittagszeit in der Gifhorner Fußgängerzone gestohlen.

Rollstuhlfahrer wird auf dem Flohmarkt in Gifhorn beraubt

Die Handtasche eines 81-jährigen Rollstuhlfahrers aus Gifhorn wurde ihm am Sonntag, 2. Juni, um die Mittagszeit in der Gifhorner Fußgängerzone gestohlen. Das teilte die Polizeiinspektion Gifhorn am Donnerstag mit. Der Mann war auf dem Gifhorner Flohmarkt im Steinweg unterwegs, als sich eine Frau über seinen Rollstuhl legte und ihn damit ablenkte. Eine weitere Person habe ihm dann seine Handtasche aus der Hand gerissen.

Die Person, die ihm die Tasche entrissen hat, hat er nicht sehen können, dafür kann er die Frau, die sich auf ihn legte, wie folgt beschreiben: Die Frau ist korpulent, war mit einem roten Kleid bekleidet und etwa 25 bis 30 Jahre alt. Sie habe ein südländisches Erscheinungsbild und habe sich in einer fremden Sprache unterhalten, die osteuropäischer Herkunft sein könnte. Sie trug sehr große Creolen, ihr schwarzes langes Haar war zu einem Zopf nach hinten gebunden.

Gestohlen wurde eine wasserundurchlässige graue Handtasche mit schwarzer Geldbörse, diversen Ausweisen und etwa 800 Euro Bargeld. Wer kann Hinweise zu der oder den Tätern geben, wer hat jemanden mit besagter Handtasche oder rotem Kleid gesehen?, fragt die Polizei. Sachdienliche Hinweis bitte an die Polizei in Gifhorn: (05371) 980323. red