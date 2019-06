Pflegekinderdienst sucht im Landkreis Gifhorn Pflegefamilien

Eltern geraten manchmal in Krisensituationen, in denen es ihnen nicht möglich ist, ihre Kinder selbst versorgen zu können. Gründe können zum Beispiel Erkrankungen oder Schwierigkeiten in der eigenen Familie sein. In diesen Krisenzeiten ist es wichtig, für diese Kinder ein alternatives familiäres Umfeld anbieten zu können, in der die Versorgung sichergestellt werden kann, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises Gifhorn.

Der Landkreis Gifhorn ist immer wieder auf der Suche nach solchen Bereitschaftspflegefamilien, die geeignet sind, diesen Kindern ein vorübergehendes Zuhause geben zu können. Da der Prozess der Perspektivklärung eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, verbleiben Kinder über einen vorübergehend unbestimmten Zeitraum in der Bereitschaftspflegefamilie. Die Anzahl der Kinder, die aus Krisensituationen vermittelt und dann vom Jugendamt in Obhut genommen werden, sei beständig groß. Der Pflegekinderdienst des Landkreises Gifhorn sucht daher geeignete Familien oder Personen, die Freude und Erfahrung im Zusammenleben mit Kindern haben und sich die vorübergehende Betreuung eines fremden Kindes vorstellen können.

Voraussetzung ist eine große zeitliche Flexibilität, da die Aufnahme eines fremden Kindes spontan passiert und nicht planbar ist. Damit eigene Kinder der zukünftigen Bereitschaftspflegefamilie die Situation der Kinder in Not besser verstehen und in ihren eigenen Alltag integrieren können, sollten sie mindestens die 1. Klasse abgeschlossen haben. Die Aufnahme eines fremden Kindes erfordert von den Bereitschaftseltern eine enge und kooperative Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und der Herkunftsfamilie. Benötigt werden daher Personen, die diese Zeit aufbringen und die intensive Betreuung dieser Kinder gewährleisten können. Zusätzlich ist es notwendig, dass für die Unterbringung des Kindes ein eigenes Zimmer zur Verfügung steht.

Interessierte können sich an die Mitarbeiterinnen des Pflegekinderdienstes wenden: Frau Adamczyk,

(05371) 82476

, Frau Bolz,



82477

, Frau Neumann,

82577

, Frau Reschke,

82490

, oder Frau Stroh,

82508

.