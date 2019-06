Sieger des Sailing-Cups in Gifhorn stehen fest

Der Wassersport-Club-Gifhorn begrüßte am 18. und 19. Mai 23 junge Segeltalente mit ihren Optimisten-Segelbooten auf dem Vereinsgelände am Tankumsee zur Regatta Gifhorner Sailing-Cup 2019. Bei Sonnenschein und abwechslungsreichem, aber überwiegend gutem Wind wurde mit dieser Regatta auch die zweite von insgesamt sechs Regatten – Braunschweig (zweimal), Wolfsburg, Gifhorn, Salzgitter und Altwarmbüchen – des Thorsten-Muschkeit-Pokals ausgetragen. Die Pokalserie steht für Zusammenarbeit der Vereine in der Umgebung und für Regatten, an denen auch Regatta-Neulinge viel Spaß haben, wie der Wassersport-Club Gifhorn mitteilt. Die Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren hatten viel Spaß. Auch am Sonntag schien die Sonne, und der Wind ließ weitere zwei Rennen zu. In spannenden Rennen konnte sich Maximilian von Geyr vom WSCG wie im vergangenen Jahr durchsetzen und gewann vor Charlotte Frobenius von den Naturfreunden Braunschweig (NFBS) und Jan Will vom WSV-Altwarmbüchen. Da diese Regatta gleichzeitig die Südniedersachsenmeisterschaft war, hat Maximilian von Geyr seinen Titel von 2018 verteidigt.

Da sich gleich 11 Regatta-Anfänger angemeldet hatten, wurden natürlich auch die Besten von ihnen gekürt. Bester Anfänger wurde Justus Weisel vor Michel Wagner (beide WSCG) und Max Frederik Hesse (NFBS). Neu war in diesem Jahr, dass der externe Verein mit den meisten Startern ebenfalls mit einem Pokal gekürt wurde. Diesen Vereins-Pokal verdienten sich die Naturfreunde aus Braunschweig, die mit gleich sieben Seglern an den Start gingen.