Samstag um 11 Uhr beginnt das Gifhorner Straßenmusikfestival

Gifhorn. Erst Straßenmusik in der Gifhorner Fußgängerzone, dann ab 18 Uhr spielen am Samstag drei Bands in der Innenstadt. Mit dabei: Brenner.

Musik, Musik, Musik. Am Samstag um 11 Uhr beginnt in der Gifhorner Fußgängerzone das Straßenmusikfestival. Zwischen Brunnen und der Einkaufspassage an der Aller-Brücke spielen bis zu zehn Bands auf. Außerdem ist die Schauspielgruppe des Kultbahnhofs unterwegs. Von 13 bis 14 Uhr ist eine Autogrammstunde mit der Band Brenner geplant. Ab 18 Uhr spielen auf der Bühne am Brunnen die Bands B & the Rattlesnakes, fünf Gifhorner mit Guter-laune-Mucke, die Band Kleopetrol mit Sängerin Tiana Kruskic und Billy Ray Schlag, sowie die Band Brenner mit Bassist Volker Schlag, Gitarrist Marc Beierstedt sowie Markus Siebert, Martin Goldenbaum und Mario Enrico Oliva.