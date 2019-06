Sanierung des Klärwerks Gifhorn wird um die Hälfte teurer

Der Zulauf des Gifhorner Klärwerks ist in die Jahre gekommen. Nach Sanierungen und Erweiterungen des Standorts Winkler Straße in den Jahren 1972, 1990 und 2005 muss der Abwasserbetrieb ASG die Schneckenpumpen samt Bauwerk sanieren. Es gilt, einen ununterbrochenen Strom von jährlich 2,8 Millionen Kubikmetern Schmutzwasser aufzufangen und dosiert in die Reinigungsstufen zu leiten. Im ersten Anlauf im Herbst 2018 hatte der ASG die...