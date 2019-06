Erstes Dienstbuch existierte schon vor der Gründung

Die Gifhorner Feuerwehr feiert ihr 150-jähriges Jubiläum – ein guter Grund, auf die Geschichte zu blicken. Dies ist der vierte Serienteil. Der Brand von 1868 in Gifhorn, der in der Wollspinnerei seinen Anfang nahm und der wegen fehlender Feuerwehrleute beinahe in ein Desaster endete (wir...