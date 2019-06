Gifhorner Stein-Schüler testen den Bäcker-Beruf

„Wer will fleißige Handwerker sehen? Der muss zu uns Kindern gehen. Stein auf Stein...“ An dieses Kinderlied erinnerte die Schnupper-Aktion der Handwerks-Bäckerei Leifert am Mittwoch in der Freiherr-vom-Stein-Schule. Und wie es sich für Bäcker gehört, ging es früh los in der Schulküche. Zwei...