Motorradfahrer nach Unfall auf B 188 leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall ereignet sich am Dienstagnachmittag um 14.55 Uhr auf der Bundesstraße 188 im Bereich Warmenau, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Das meldete die Polizei am Mittwoch. Ein 41-Jähriger aus dem Landkreis Gifhorn fuhr mit seiner 1000-er Honda die B 188 in Richtung Weyhausen,...