Elektro Busse vergrößert sich im Gifhorner Freitagsmoor

Am Freitagsmoor 36a in Gifhorn zieht neues Leben ein. Wo bis vor zwei Wochen noch ein Autohändler ansässig war, ist jetzt Elektro Busse eingezogen. Die Firma, die bis 2017 ein Ladengeschäft an der Torstraße unter dem damaligen Firmennamen Expert Elektro Busse hatte, hat seit Dezember 2017 im...