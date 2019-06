Dieb überfällt Rewe in Meinersen - Zeuge nimmt Verfolgung auf

Am Donnerstagabend versuchte ein Unbekannter, die Tageseinnahmen eines Supermarktes in Meine zu stehlen, indem er der Mitarbeiterin die Kassette entriss.

Am Donnerstagabend raubte ein bisher unbekannter Täter den Getränkemarkt des Rewe am Marktplatz in Meinersen aus. Er entriss der 55-jährigen Mitarbeiterin die Kassenlade, die sie gerade vom Getränkemarkt zum Supermarkt bringen wollte. Anschließend flüchtete der Täter wortlos in nördliche Richtung.

Ein 46-jähriger Meiner, der den Diebstahl zufällig beobachtete, folgte dem Dieb sofort. Während der Verfolgung warf der Täter seine Beute weg. Im Bereich der Bahnanlage brach der Zeuge dann die Verfolgung ab. Weitere sofort eingeleitete polizeiliche Maßnahmen verliefen erfolglos.

In der Kasse befanden sich die Tageseinnahmen des Marktes in noch unbekannter Höhe. Die Mitarbeiterin wurde während des Überfalls leicht an der Hand verletzt.

Der Täter wird als etwa 1,70 Meter groß und schmächtig beschrieben. Er war gänzlich in schwarz gekleidet und maskiert.