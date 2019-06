Sechs Verletzte bei drei schweren Unfällen im Kreis Gifhorn

Dreimal krachte es am Samstag heftig auf den Straßen im Kreis Gifhorn, sechs Menschen wurden dabei verletzt.

Gifhorn. Dreimal krachte es am Samstag heftig auf den Straßen im Kreis Gifhorn, zweimal davon auf der B4. Sechs Menschen kamen ins Krankenhaus.

Gegen 11 Uhr kam es an der Kreuzung Kreisstraße 7 und Hasenberg zu einem ersten schweren Verkehrsunfall, wie die Polizei berichtet. Ein 34-jähriger Mann aus dem Emsland befuhr demnach mit seinem VW Caddy die Straße Hasenberg in Richtung Westen und übersah an der Kreisstraße 7 eine von links kommende bevorrechtige 33-jährige Autofahrerin aus Groß Oesingen. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die völlig zerstörten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Unfall auf der B4 mit zwei Verletzten



Ein weiterer schwerer Verkehrsunfall ereignete sich keine Dreiviertelstunde später auf der Bundesstraße 4 in Höhe des Landgasthauses „Zum Pilz“. Ein 63-jähriger Braunschweiger befuhr laut Polizeibericht die B4 in Richtung Norden und wollte nach links auf einen Wirtschaftsweg abbiegen. Ein 83-jähriger Autofahrer, der dahinter fuhr, übersah dies und kollidierte im Überholvorgang mit dem abbiegenden Pkw. Beide Fahrzeugführer sowie die Beifahrerin des 83-Jährigen verletzten sich bei dem Zusammenstoß und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Wohnmobil kracht gegen Baum

Das dritte Mal krachte es ebenfalls auf der B4, diesmal allerdings in Höhe der Kreisstraße 1. Ein 66-Jähriger Mann erlitt nach Angaben der Polizei am Steuer seines Wohnmobils einen Schwächeanfall. Er kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der aus Hessen stammende Mann wurde ebenfalls ins Klinikum gebracht, sein Wohnmobil wurde abgeschleppt.