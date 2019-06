Variabler Bluesman sorgt für Gänsehautmomente

Mit dem Gastspiel des Andreas-Kümmert-Duos im Kultbahnhof klang „Unser Aller Festival“ nach zwei Wochen aus. Das Publikum war von ersten Stück an mit dem Vollblutmusiker auf einer Wellenlänge, der mit Gitarrist Tobias Niederhausen an seiner Seite mit seiner „Lost and Found-Tournee“ in der restlos ausverkauften, urigen Spielstätte Station machte. Das Duo, in dem Kümmert fraglos Frontman und Melodymaker ist, servierte einen...