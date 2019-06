Flohmarkt zwischen Schauer und Sonnenschein

Die Entscheidung fiel den Gifhornern am Samstagmorgen offenbar schwer: Soll man seinen Stand beim Flohmarkt in der Südstadt schon aufbauen oder wegen der Wolken am Himmel besser noch warten? Schnell ergriffen rund 100 Aussteller die Initiative, als sich der Himmel etwas lichtete – um gleich große...