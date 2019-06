18-Jähriger rast durch Triangel - Polizei sucht Zeugen

Der junge Mann hatte auch noch einen Schlagring an Bord.

Triangel. Der Sassenburger fuhr über mehrere rote Ampeln und hatte einen Schlagring in seinem Auto.

Im Rahmen der Streifenfahrt fällt einer zivilen Funkstreifenwagenbesatzung am Samstag, 15. Juni, gegen etwa 19.35 Uhr ein BMW auf, der von einem 18-jährigen Sassenburger geführt wird. Nach Polizeiangaben befuhr dieser die Ortschaften Triangel und Neudorf-Platendorf mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit. Anschließend fährt er über eine rote Ampel und rast auf der Gegenspur an wartende Fahrzeuge vorbei. Der BMW wird, nach Verfolgung durch die Polizisten, an der Wohnanschrift des Sassenburgers kontrolliert.

Schlagring gefunden und sichergestellt

Hierbei stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen stand. Weiterhin wird in seinem Pkw ein Schlagring gefunden. Auf Anordnung des zuständigen Richters wird das Fahrzeug des Sassenburgers wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens beschlagnahmt. Zudem wurde der Führerschein, die Fahrzeugschlüssel und der Schlagring beschlagnahmt. Die Polizei in Gifhorn sucht nun Zeugen, die den Raser bei seiner Fahrt beobachtet haben oder vielleicht sogar durch ihn gefährdet wurden.

Hinweise unter

(05371) 980215