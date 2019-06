Trafo brennt in einer Werkshalle in Knesebeck

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr. Bei der Firma Buttingen an der Gifhorner Straße in Knesebeck hat am Donnerstag, gegen 23.45 Uhr, ein Trafo in einer Werkshalle gebrannt. Laut Feuerwehrangaben war vermutlich ein Kurzschluss für den Brand verantwortlich.

Das Feuer war schnell gelöscht, so dass der Einsatz auch schnell beendet war, sagt ein Feuerwehrsprecher. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.