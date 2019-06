Gifhorner Schulleiter: „Einfach mal die Fresse halten“

Es war mehr als nur einfach eine Schulentlassungsfeier. An der Gifhorner Freiherr-vom Stein-Schule fand sie am Freitag statt unter den Eindrücken der Massenschlägerei mehrerer Schüler in der vergangenen Woche – und vor allem im Zuge der Reaktionen in den sozialen Netzwerken. Wie berichtet, gab es nach einem Völkerball-Turnier eine Schlägerei, an der sieben Schüler beteiligt gewesen sind. Die Polizei war im Einsatz. Zwei Schüler mussten...