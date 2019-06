Vollsperrung rund um Calberlaher Damm ab 4. Juli

Lange haben Autofahrer darauf gewartet, dass die Pannenanlage am Bahnübergang am Calberlaher Damm ausgetauscht und erneuert wird. Kommende Woche ist es soweit: die Arbeiten beginnen. Los geht es am Donnerstag, 4. Juli – drei Tage, nachdem die Stadt mit den Straßenbauarbeiten startet. An dem Wochenende wird zuerst der Oberbau samt Schienen, Schotter und Schwellen sowie dem Belag des Bahnübergangs erneuert. Bis Ende des Sommers laufen...