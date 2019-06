Im Gifhorner Parkhaus ist die Luft am kühlsten

Man bekommt eine Ahnung von den Temperaturen in der Hölle, wenn man gegen 14 Uhr in einer Redaktion mit großer Fensterfront, aber ohne Außenjalousie oder Klimaanlage sitzt. Was liegt da näher als eine Reportage über kühle Plätze in und rund um Gifhorn? Machen Sie sich mit mir auf die Suche! Meine...