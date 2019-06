45 Oberschüler aus dem Papenteich erkunden England

Premiere an der Oberschulen Papenteich. 45 Schüler und drei Lehrkräfte der OBS nahmen an einer Sprachreise nach England teil. Die Vorbereitungen dazu wurden schon im Mai 2018 getroffen und ein laut Mitteilung der Schule attraktives Programm zusammengestellt. Ab Februar 2019 trafen sich alle Reiseteilnehmer an vier Samstagen zu den jeweiligen Workshops. So wurden die Schüler nicht nur für den Aufenthalt in den Gastfamilien als auch in der Sprachschule vorbereitet.

Ein großer Vorteil war, dass die Organisatoren, die Lehrerin Sylvia Abram seit vielen Jahren persönlich kennt, die Planungen hilfreich unterstützten. Diese Fahrt ist die Auftaktveranstaltung für kommende Fahrten und Teil des schulischen Fahrtenkonzepts. Zudem ergänzt es alle Aktivitäten rund um Erasmus+. Die Schule will ihr Portfolio nicht nur im Bereich Technik, sondern auch im Bereich Sprachangebote erweitern, so der stellvertretende Schulleiter Uwe Hecht. Untergebracht wurden alle Reisenden in Gastfamilien. „Das ist uns sehr wichtig, damit ein direkter Kontakt auch in der Zielsprache möglich ist“, sagt Hecht.

An zwei Tagen ging es in die ortsansässige Sprachschule, wo von englischen Lehrkräften Unterricht erteilt wurde. Aber auch Brighton, London und die Küstenregion standen auf dem Programm. Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch eines 800 Jahre alten Klosters und dem anschließenden Creamed Tea. Für jeden war etwas dabei.

„Das waren anstrengende, aber sehr schöne Tage“, freute sich Lehrerin Sabrina Degendorfer. Den Abschluss bildete ein typisches „Full English Breakfast“, welches im Ambiente der Eastbourner Innenstadt gereicht wurde. Selbst das wechselhafte Wetter konnte die großartige Gesamtstimmung nicht trüben.

Der Ausflug nach London war dennoch der schönste Tag. Da waren sich alle Schüler einig. Auch wenn sie die Lehrer kreuz und quer durch die Stadt führten und ihnen noch so viele kleinere oder größere Dinge zeigten. Nach acht Tagen ging es dann wieder zurück nach Groß Schwülper.

Erschöpft aber mit vielen positiven Eindrücken und Souvenirs im Gepäck kam die Reisegruppe wieder in Deutschland an. „Vielen Dank an alle Eltern, die uns ihre Kinder auch über die Feiertage anvertraut haben“, schreibt Hecht.