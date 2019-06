Spaziergänger entdeckt Böschungsbrand zwischen Ahnsen und Päse

Ein Spaziergänger hat am Donnerstagmorgen in der Feldmark zwischen Ahnsen und Päse ein Böschungsbrand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Laut Angaben der Samtgemeinde Meinersen konnte die Feuerwehr das Feuer schnell ablöschen. Dadurch konnten sich die Flammen nicht in ein angrenzendes Feld ausbreiten.

24 Einsatzkräfte beim Brand

Gegen 6.45 entdeckte der mit seinem Hund Gassi gehende Spaziergänger das Feuer und alarmiert die Feuerwehr. Um 6.50 Uhr heulten in Ahnsen die Sirenen kurz darauf auch in Päse. „Wir waren insgesamt mit 24 Mann im Einsatz“, so Einsatzleiter und Ortsbrandmeister von Ahnsen, Heino Kleiß. „So wie es aussieht ist das Feuer wohl von einem Beregnungsaggregat ausgegangen und hat sich dann in die Böschung gefressen“, so Kleiß weiter.

Aggregat wurde zerstört

Die rund 30 Quadratmeter wurden schnell abgelöscht, die umliegende Fläche durchnässt. Das Aggregat wurde vollkommen zerstört, der Eigentümer gibt den Schaden mit rund 10.000 Euro an.