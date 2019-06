Böschung an Pferdekoppel in Seershausen brennt

Kurz vor halb sechs heulten in Meinersen, Leiferde, Hillerse, Dalldorf, Seershausen und Ohof die Sirenen, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr. In Brand geraten seien rund

30 Quadratmeter einer Grabenböschung an einer Pferdekoppel zwischen Seershausen und Volkse in der Gemarkung Seebruch. Den Einsatz leitete Mark Ragwitz, Ortsbrandmeister von Seershausen.

Das Feuer sei rasch gelöscht worden. Die Freiwillige Feuerwehr Meinersen sei mit ihren beiden wasserführenden Fahrzeugen zum Einsatz gefahren, die restlichen alarmierten Wehren hätten den Einsatz abbrechen können. Rund 30 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen.