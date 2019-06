Die Polizei warnt, Infos über den Finanzstatus oder Bargeld im Haus am Telefon preiszugeben.

Leiferde. Die Polizei warnt vor Trickbetrügern im Bereich der Samtgemeinden Meinersen und Papenteich, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben.

Polizei warnt: Trickbetrüger rufen in Gifhorn Senioren an

So habe sich am Donnerstag gegen 19.20 Uhr ein angeblicher Polizeibeamter telefonisch bei einer 93-Jährigen aus Leiferde gemeldet und sie nach Finanzen, Bargeld und Schmuck befragt. Einen ähnlichen Anruf habe gegen

20.10 Uhr eine 78-Jährige aus Didderse erhalten. Auf die Fragen des angeblichen Polizisten seien die Frauen jedoch nicht eingegangen. Die Polizei warnt davor, derlei Infos am Telefon preiszugeben, da es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Vorbereitungshandlungen zu einer Straftat handele.