Am Samstagmorgen kam es auf der B188 zwischen Meinersen und Gifhorn zu einem tödlichen Verkehrsunfall (Symbolbild).

Meinersen. Am Samstagmorgen kam es auf der B188 zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine 43-Jährige kam in einer Kurve von der Straße ab – sie starb noch vor Ort.

B188: Tödlicher Verkehrsunfall am Samstagmorgen bei Meinersen

Am Samstagmorgen ereignete sich um kurz vor fünf Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B188 zwischen Meinersen und Gifhorn, bei dem eine 43-Jährige tödlich verletzt wurde. Nach Polizeiangaben war die Frau in Richtung Meinersen gefahren, als sie zwischen der Abfahrt nach Gilde und der Leiferder Kreuzung in einer Linkskurve von der Straße abkam. Der Wagen überschlug sich nach Angaben der Feuerwehr und prallte mit dem Dach gegen einen Baum neben der Straße.

Fahrerin wird aus dem Auto geschleudert

Dabei wurde die 43-jährige Frau aus dem Auto geschleudert und unter diesem eingeklemmt. „Bei unserem Eintreffen haben wir in Absprache mit dem Rettungsdienst sofort eine Crashrettung der Frau eingeleitet“, so Kai Ludolf, Einsatzleiter und Ortsbrandmeister von Meinersen. Mit Hilfe von pneumatischen Hebekissen hoben die Einsatzkräfte den Wagen an und befreiten die Frau. Der anwesende Notarzt konnte allerdings nur den Tod der 43-jährigen Fahrerin feststellen.

50 Einsatzkräfte vor Ort

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Meinersen, Ettenbüttel, Müden/Dieckhorst und Ahnsen mit knapp 50 Einsatzkräften.

Die Bundesstraße war für zwei Stunden voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.