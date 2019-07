Straßenflohmarkt in Westerbeck kam gut bei Besuchern an

Ein bisschen Stöbern, Feilschen und ein bisschen Plaudern – so gehört es sich für einen Dorfflohmarkt. So war es auch am Sonntag in der Kleinen Dorfstraße in Westerbeck. Hunderte nutzten die Gelegenheit zum Bummeln, rund 30 Stände boten ihre Waren feil. Beteiligt waren auch die Westerbecker Verein,...