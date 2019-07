Bauer Beck zu Besuch im Gifhorner Kindergarten Arche

Ein Sommerfest feierten bei bestem Sommerwetter die Kinder, Eltern und Erzieherinnen des Kindergartens Arche am II. Koppelweg. Der Kindergarten verwandelte sich in einen Bauernhof. Die 38 Schulanfänger führten gleich zu Beginn das Musical „Der Bauer Beck fährt weg“ auf. Mit all seinen Tieren auf dem Anhänger fährt Bauer Beck in den Urlaub. Viele Hindernisse werden bewältigt, bis zum Schluss alle bei Bäuerin Hamm landen und Urlaub auf dem Bauernhof machen.

Die Leiterin der Arche, Christine Stumpp, gab den zukünftigen Schulkindeltern einen Tipp mit auf den Weg in die Schulzeit: „ Trauen Sie Ihrem Kind alles zu! Glauben Sie an Seine Fähigkeiten und Talente! Feuern Sie es an ‘Du schaffst das!’ Wenn Kinder spüren, dass ihre Eltern hinter ihnen stehen, sind sie stark.“

Die Spielstände waren passend zum Bauerhofthema abgestimmt. Es gab Ponyreiten, eine große Holzkuh konnte gemolken werden, weiche Kaninchen wurden gestreichelt, Gummistiefel-Weitwurf, Eierlauf, „ Nadel im Heuhaufen suchen“, „ Tiere tränken“ als Wasserspiel und ein Schubkarrenrennen.

Eine Attraktion war auch ein großer Traktor, auf dem besonders die Väter begeistert hinter dem Steuer saßen. Leckeres Bauernhofeis von Familie Müller aus Ettenbüttel sorgte für Erfrischung.

Nachdem alle 38 künftigen Schulkinder mit dem traditionellen Rausrutschen und ihrer Kindergartenmappe einzeln verabschiedet wurden, endete das Sommerfest mit einem abwechslungsreichen Mittagsbüfett, zu dem alle Eltern ihren Teil beigetragen haben.