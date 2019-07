Neue Ideen für die Fahrradwerkstatt in Meinersen

Die Fahrradwerkstatt in Meinersen soll mit neuem Leben erfüllt werden. Einst wurden dort mit Geflüchteten Fahrräder aufgearbeitet. Die Bösenberg-Stiftung hatte Ehrenamtlichen die Fahrradwerkstatt Am Weinbergweg kostenlos zur Verfügung gestellt, in der sich die Familie Dreske ehrenamtlich stark engagierte. Die Familie ist jedoch im September 2018 weggezogen.

„Die Fahrradwerkstatt ist weiterhin ein zentrales Projekt und hat seit zwei Monaten die Türen wieder geöffnet, da wir Uwe Thiem als neuen Mitarbeiter gewinnen konnten“, erklärte am Dienstag Lutz Hesse.

Der Fachbereichsleiter Bildung Jugend und Soziales der Samtgemeinde möchte aber über die Öffnungszeit dienstags von 14 bis 17 Uhr hinaus die Fahrradwerkstat nutzen. Dienstag können natürlich weiterhin geflüchtete Menschen im Rahmen der Hilfe zur Selbsthilfe mit Thiem und Ehrenamtlichen werkeln, doch der Bedarf sei eher gering wie Thiem sagte.

Neue Zielsetzung der Fahrradwerkstatt soll nun laut Hesse die Förderung der Alltagskompetenzen von Kindern und Jugendlichen sein. Außerdem solle die Vernetzung zwischen Alt und Jung sowie mit Menschen mit Migrationshintergrund vorangebracht werden.

Frauke Heisterhagen, Leiterin der Hauptschule Meinersen, und Karin Single vom DRK haben da auch schon jede Menge Ideen. „Bei uns auf dem Schulhof gehen wirklich jede Menge Räder kaputt. Da wäre es im Rahmen des Ganztagsangebots für unsere Schüler sicherlich eine ganz tolle Sache, die Räder selber zu reparieren. So einmal im Monat mit vier bis fünf Schülern wäre bestimmt klasse“, meinte Heisterhagen.

„Beispielsweise in den Kitas gibt es auch jede Menge Fahrzeuge, die ab und an repariert werden müssen, oder auch unser Familienbüro braucht genau diese Unterstützung. Da wäre es durchaus denkbar, den ganzen Dienstag zu öffnen, wir könnten sogar unter Umständen personelle Hilfe stellen“, betonte Single. Das DRK und die Hauptschule würden als Kooperationspartner gerne nach und nach etwas aufbauen. Den Startschuss dazu gibt Ute Morf, die am 1. August Annekatrin Maushake als Integrationsbeauftragte bei der Samtgemeinde ablöst und die Koordination der Fahrradwerkstatt übernimmt.

Für Anregungen und ehrenamtliches Bastler-Engagement ist Ute Morf dann unter der Telefonnummer (05372) 89515 oder der Mailadresse ute.morf@sg-meinersen. de zu erreichen.