Unfall bei Gifhorn – zwei Frauen schwer, eine leicht verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei verletzten Frauen ist es am Mittwoch gegen 9.45 Uhr bei Gifhorn gekommen. Eine 51-Jährige aus Wahrenholz wollte mit ihrer 18-jährigen Beifahrerin in ihrem Hyundai von der B 4 nach links auf die B 188 in Fahrtrichtung Burgdorf abbiegen und somit einem vor ihr fahrenden PKW gleich folgen. Dabei missachtete sie jedoch den schwarzen Skoda Rapid einer 48-Jährigen aus dem Kreis Lüchow-Dannenberg, der von Meinersen kam und in Richtung Christinenstift-Kreuzung fuhr. Der Skoda prallte in die Fahrerseite. Die 48 und 18 Jahre alten Frauen konnten vom Rettungsdienst aus ihren Fahrzeugen gerettet werden. Die 51-Jährige wurde von der Gifhorner Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit, um sie schonend dem Rettungsdienst zu übergeben. Die 48-Jährige verletzte sich schwer und kam mit Christoph 30 ins Klinikum Wolfenbüttel, die 51-jährige Schwerverletzte und die 18-jährige Leichtverletzte wurden mit dem Rettungswagen nach Gifhorn gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden im Wert von 40.000 Euro. Für die Bergung war die B 188 fast anderthalb Stunden vollgesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Gifhorn mit 19 Einsatzkräften, drei Rettungswagen mit Notarzt und Christoph 30 sowie die Polizei. bb

