Calberlaher Damm in Gifhorn: Startschuss für Bauarbeiten gefallen

Seit sieben Uhr am Donnerstag waren die Bauarbeiter am Calberlaher Damm unterwegs. Damit fiel der Startschuss für das Großprojekt an der Kreuzung, an der die Stadt die Fahrbahnen erneuert und die Deutsche Bahn den Bahnübergang saniert und eine neue Signaltechnik einsetzt. Bis Freitag wird die Asphaltdecke abgefräst, sagt Fabian Deppe vom Tiefbauamt der Stadt. Bislang lief es reibungslos. Fußgänger- und Radfahrer, für die Kreuzung...