Klassik-Cabrios schnuppern Gifhorns Mühlenluft

Fantastisches Flachland! Karin und August Markl aus dem oberbayerischen Kreis Miesbach in Alpennähe genossen die Ausfahrt durch den Nordkreis am Donnerstag in vollen Zügen. Vor der letzten Etappe des Auftakt-Tags des ADAC Oldtimerwanderns rund um die Autostadt Wolfsburg machte das Ehepaar im Alfa...