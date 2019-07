Gifhorner feiern die neuen Weine in großer Runde

Vor den Gifhornern und ihren Gästen liegen zwei weinselige Tage. Bis Sonnabend dreht sich im Weindorf am Brunnen in der Fußgängerzone alles um Genuss und Geselligkeit. Noch bevor es am Donnerstagabend richtig losging, bevölkerten erste Besucher die Bierzeltgarnituren. Oder Weinfreunde nutzten die Gelegenheit, noch vor dem großen Andrang ein wenig mit den fünf Winzern zu fachsimpeln und die Empfehlung der Kenner zu hören. Winzer Gernot...