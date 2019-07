Pahlmann ist Volksfestkönigin

Alle Jahre wieder am ersten Juli-Wochenende feiert Hillerse auf dem Festplatz am Brink sein dreitägiges Volksfest. Ein Höhepunkt der unter Regie des Kulturvereins organisierten Gaudi war die Ermittlung der Majestäten. Unter den rekordverdächtigen 62 Teilnehmern, die antraten, um Volksfestkönig zu werden, traf Sarah Pahlmann am besten. Dem Königshaus um die neue Volksfestkönigin gehören Fabian Fricke (Schützenkönig), Elke Eggeling...