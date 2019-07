Sporthalle Gamsen bekommt neuen Schwingboden

Die Sanierung der Gifhorner Sporthalle Nord in Gamsen läuft seit zwei Wochen. Bis Ende September sollen alle drei Felder wieder uneingeschränkt bespielbar sei, kündigt Hochbau-Fachbereichsleiter Karsten Moritz an. Beim Ortstermin in der gesperrten Halle ist bereits die erneuerte Unterkonstruktion...