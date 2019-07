Gamsenerin formuliert Gedanken zum Wert des Buchs

Auf der schattigen Terrasse sitzen, ein Buch in der Hand die Gedanken schweifen lassen, dem Autor in seine Welt folgen. Das ist schon ein besonderes Bild von Muße an einem Sommerwochenende oder in schönen langen Ferien. Die Gamsener Malerin und Autorin Hannelore Gröschl hat sich davon zu einem...