Gifhorner zeigen ihre Trauertattoos

Swantje hat bei einem Autounfall ihren besten Freund (20) verloren. Als Erinnerung an ihn hat sie sich ein Tattoo stechen lassen. Sie ist eine von mehr als 30 Trauernden, die dem Aufruf des Vereins Hospizarbeit Gifhorn gefolgt sind, für eine Fotoausstellung „Ich trag dich unter meiner Haut“ ihr Trauertattoo zu zeigen und ihre Geschichte zu erzählen.

Der Freund von Swantje war Fan der Rockband Böhse Onkelz. Deswegen habe sie deren Songtitel Vaya con tioz in Vaya con dios (Geh mit Gott) umgewandelt und sich auf den Fuß stechen lassen. Bewusst habe sie den Fuß gewählt, denn „unsere Füße tragen uns“.

Von ihrer Geschichte waren Karla Feldmann und Stefan Mühlstein, beide ehrenamtliche Sterbebegleiter für Erwachsene und Kinder beim Verein, berührt. Und von allen anderen Tattoos und Geschichten ebenfalls.

Nachdem Feldmann bei Facebook den Aufruf veröffentlicht hatte, hätten sich innerhalb weniger Tage mehr als 30 Interessierte gemeldet, sagte sie. Diese wurden nacheinander, an mehreren Tagen in die Räume des Vereins an der Braunschweiger Straße 33d in Gifhorn eingeladen, Feldmanns Freund, ein Hobbyfotograf, machte die Aufnahmen, Feldmann und Mühlstein schrieben die Geschichten auf.

„Verblüffend groß“ sei die Resonanz gewesen, so Christiane Lehmann vom Vereinsvorstand. Dies sei aber, wie die Tattoos an sich, der Beweis einer sich verändernden Sterbekultur. Das Tattoo sei zum einen für den Träger eine ganz persönliche, permanente Erinnerung an den Verstorbenen, aber es sei auch Signal nach außen, dass mit der Trauer offen umgegangen wird und der Trauernde angesprochen werden will. Mühlstein hat bei jedem der individuellen, kreativen Tattoos „Geschichte, Gefühl, Schmerz - und noch mehr Liebe“ gespürt.

Zwischen 15 und 55 Jahren seien die Träger gewesen. Gestochen haben sich alle das Tattoo „nicht gleich“, sondern nach einer gewissen Zeit der Trauerphase, fasst Feldmann zusammen. Sie hatte die Idee zu diesem Projekt, weil sie in ihrer Ausbildung als Sterbebegleiterin von der Wanderausstellung Trauertattoos gehört hatte. Die Gifhorner holen diese Wanderausstellung vom 8. bis 11. Februar 2020 ins Mehrgenerationenhaus im Georgshof, wollen diese dann mit eigenen Fotografien ergänzen. Danach sollen die Fotos und Geschichten nicht wieder in der Versenkung verschwinden, sondern die Ehrenamtlichen wollen damit in die Schulen gehen und Trauer und den Umgang mit dem Sterben zum Thema machen.