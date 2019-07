Auf der Seite des Calberlaher Damms stehen die Bauarbeiten noch ganz am Anfang. Ein Radlader reißt alten Asphalt weg.

So läuft Gifhorns Baustellen-Sommer

Gefühlt ist Gifhorn eine einzige Baustelle. Die Stadt hat gleich an vier Straßenzügen die Fahrbahn wegreißen lassen. Aber es geht voran. Zwischenbilanz eines heißen Baustellen-Sommers:

Der folgenschwerste Eingriff ist die Erneuerung des Bahnübergangs Calberlaher Damm. Weil die Direktverbindung zwischen Südstadt und Innenstadt gekappt ist, stockt der City-Verkehr selbst unter Ferien-Bedingungen. Immerhin: Erste Stadträtin Kerstin Meyer versichert: „Die Fahrbahn kann zum Schulbeginn für den Autoverkehr wieder freigegeben werden.

Die Gleistrasse im Bahnübergang ist bereits neu verlegt. Die Bauarbeiter im Auftrag der Stadt arbeiten an drei Stellen gleichzeitig an dem Knotenpunkt: An den Anschlüssen zur Konrad-Adenauer-Straße, zur Fallerslebener Straße und zum Calberlaher Damm. Dort allerdings geht es zurzeit noch darum, überhaupt erst mal den alten Unterbau der Fahrbahn herauszustemmen.

Der Schienenstrang am Bahnübergang Calberlaher Damm ist bereits erneuert. Dennoch wird die Bahn an der Kreuzung noch bis Ende Oktober arbeiten. Foto: Christian Franz

Meyers Überblick zu dem knapp 400.000 Euro teuren Projekt: „Die Fahrbahn wurde abgefräst oder entfernt. Derzeit wird auf der Nordseite die Straßenentwässerung einschließlich Gossen erneuert sowie Leerrohre verlegt. Im Anschluss erfolgen diese Arbeiten auf der Südseite. Mitte August stehen die Asphaltierungs- und Markierungsarbeiten an.“ Erst danach, also schon wieder bei rollendem Verkehr, wird die neue Ampelanlage montiert und angeschlossen. Damit will die Stadt Ende September durch sein. In Betrieb ist sie dann aber noch nicht. Meyer: „Das hängt vom Abschluss der Maßnahmen von der Bahn zum 31. Oktober ab.“ Dann ist Halloween.

Erkennbare Fortschritte macht der im Frühjahr begonnene Neubau des Kirchwegs. Meyers Zwischenbilanz lautet so: „Die Kanal- und Beleuchtungsarbeiten sind abgeschlossen. Derzeit wird der Gehweg gepflastert und noch ein Teilabschnitt der Bord- und Gossenanlage gesetzt. Für Anfang September sind die Asphaltarbeiten vorgesehen, so dass die Maßnahme voraussichtlich Mitte September abgeschlossen ist. Die geplante Bauzeit wird damit um rund einen Monat verkürzt. Der Kostenrahmen entspricht der Kalkulation und den Haushaltsansätzen.“ Das wären dann 435.000 Euro.

Teurer droht es beim Neubau des Quälbergs zu werden. „Der Kostenrahmen erhöht sich aufgrund der gestiegenen Baupreise und kann im Verlauf der Maßnahme noch variieren“, räumt Meyer ein. Immerhin liege das Projekt im Zeitplan und könne bis Jahresende abgeschlossen werden. Die Bauarbeiter werkeln aktuell parallel an den Bord- und Gossenanlagen sowie am Pflaster der Gehwege. Kalkuliert war das Projekt mit 590.000 Euro – die absehbar nicht reichen dürften.

Baustellen-Blick vom Bahnübergang in Richtung Fallerslebener Straße: Bis zur Wiederöffnung Mitte August bleibt noch einiges zu tun. Foto: Christian Franz

Höhere Baupreise treffen auch die Anwohner der Feldstraße, wo ursprünglich 680.000 Euro investiert werden sollten. Im Abschnitt zwischen Altem Postweg und Ackerstraße sind bereits neue Versorgungsleitungen verlegt. Derzeit wird Meyer zufolge die Bord- und Gossenanlage gesetzt und der Gehweg wird gepflastert. Die Asphaltiermaschine kommt Anfang August. Fertig? Nein, dann geht es im Abschnitt zwischen Ackerstraße und Calberlaher Damm weiter. Erst zu Weihnachten ist dann laut Plan alles fertig.

Zurück zum Calberlaher Damm: Dort bewachen Schrankenwärter den schmalen Übergang für Fußgänger und Radfahrer. Ganz entspannt sind sie trotz Behelfsschranke nicht: „Die wenigsten Radfahrer steigen wie vorgesehen ab. Es fahren sogar Mofa- und Motorradfahrer hier durch.“