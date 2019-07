Liebes-Drama mit Nadja Uhl in Gifhorns Heide

Liebes-Drama in Gifhorns Heide: Katja verguckt sich in Daniel – doch sie ist bereits vergeben. Im vergangenen Sommer berichteten wir von den Dreharbeiten zu dem ARD-Film. Anfang August wird „Ein Wochenende im August“ mit Nadja Uhl und Carlo Ljubek im Ersten ausgestrahlt. Die hübsche 47-jährige Katja (gespielt von Nadja Uhl) führt zu Beginn ein ruhiges Bilderbuch-Leben in der Lüneburger Heide – bis sie den Reisejournalisten Daniel...